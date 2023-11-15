Osmanlı Hanedan Ailesi Reisi Şehzade Harun Osmanoğlu'nun dünürü son yolculuğuna uğurlandı

Osmanlı Hanedan Ailesi Reisi Şehzade Harun Osmanoğlu’nun dünürü Kazım Gürkan, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehzade Orhan Osmanoğlu’nun eşi Esra Osmanoğlu’nun babası olan Kazım Gürkan dün Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Emekli astsubay olan Gürkan 93 yaşındaydı. Sultan 2. Abdülhamid Han’ın üçüncü kuşak torunu ve Osmanlı Hanedan Ailesi Reisi Şehzade Harun Osmanoğlu’nun dünürü Kazım Gürkan ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri Gürkan’ı, son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Törene ayrıca Harun Osmanoğlu ve oğlu Orhan Osmanoğlu da katıldı. Kazım Gürkan’ın cenazesi Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Tavşantepe Mezarlığı’na 12 yıl önce vefat eden eşinin yanına defnedildi.

“Askerlik üzerine sohbetlerimiz olurdu”

Sultan Abdülhamid Han’ın 4’üncü göbek torunu Orhan Osmanoğlu vefat eden kayınpederi hakkında, “Kendisi asker kökenli, vatana hizmet etmiş biri. Füze bölümündeydi. Asker kökenli olduğu için her zaman kendisiyle askerlik üzerine sohbetlerimiz olurdu. Allah razı olsun. Ben kendisini her zaman baba gibi gördüm. Kendisi de çok saygılıydı. Ben eve geldiğimde ayağa kalkmaya çalışırdı. O derece bize bir saygısı vardı. Apar topar Mısır’dan geldim. Gazze yardımları için orada bulunuyordum. Haberini dün öğlen aldım. Gece yarısında uçak buldum geldim. Kayınbabama son vazifemi yapıp tekrar geri döneceğim” ifadelerini kullandı.