Osmanlı Hanımlar Spor Merkezi Keçiören'de hizmete açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki İncirli Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Hanımlar Spor Merkezi’nin açılışı yapılarak hizmete açıldı.

Açılış Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Altınok açılışta yaptığı konuşmada, “Kuzey Irak’ta şehadet şerbeti içen 12 kahraman şehidimize, yiğitlerimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı kahramanlarımıza yüce Rabbimden sağlık, sıhhat, şifa niyaz ediyorum” dedi.

Altınok tarihte olduğu gibi bugün ve gelecekte Türkiye’yi kimsenin bölemeyeceğinin de altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dün Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 104. yıl dönümüydü. 104 yıl önce ülkemiz tarumar edilmiş, işgale uğramıştı her yer. Bir tok ses, bir yürekli ses, ‘Türk milleti esareti kabul etmez, ya istiklal ya ölüm’ diyerek Milli Mücadele’yi başlatmıştır. Şu anki Metroloji Genel Müdürlüğümüzün olduğu Ziraat Mektebine gelerek burayı karargâh olarak kullanmıştır. Vatanımız, ülkemiz, devletimiz, milletimiz için nice kahramanlar, nice yiğitler, nice analar şehadet şerbetini koşa koşa içmişlerdir. Yani herkes şunu bilsin ki, Türkiye Cumhuriyeti devletini kimse bölemeyecek, parçalayamayacak. Amaçlarına, hedeflerine muvaffak olamayacak. Niye biliyor musunuz? Biz küllerinden doğan bir milletiz. Milli Mücadele Dönemi’ne bakın. Kıt imkanlarla, üzerinde güneş batmayan imparatorluk denen İngilizleri Çanakkale’ye gömmüşüz. İstanbul’u işgal ettiklerinde Atatürk diyor ki, ‘Geldikleri gibi gidecekler.’ Ve geldikleri gibi gitmek zorunda kaldılar.”

Açılışı yapılan spor merkezine kadınların ilgi göstermesi gerektiğini de dile getiren Altınok, “Osmanlı Hanımlar Spor Merkezimizin açılışını yapıyoruz. Burada pilates, fitness, aerobik gibi farklı fiziksel aktiviteleri yapabileceksiniz. Tesisimiz aynı zamanda bir sağlık merkezi, bir huzur merkezi, bir tedavi merkezi. Sağlıklı yaşamın temeli spor yapmaktır. Spor yaparsanız kilonuzu da kontrol edebilirsiniz. Burası bilin ki en iyi profesördür. En iyi hastane burası. Bütün aktarlarda ne varsa, yesek veya içsek spor kadar faydalı olamaz. Dünyanın en güzel hastanelerine sahibiz. Amerika ve Avrupa’dan standartlarımız daha yüksek. Ancak hastaneler tıklım tıklım dolu. Sağlığımıza dikkat etmiyoruz. Dolayısıyla Osmanlı Spor Merkezi’miz hanımlarımızın sağlıklı yaşamına, huzurlu yaşamına vesile olsun” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek spor merkezi hizmete açıldı.