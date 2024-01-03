Osmanlı köyündeki bin kişilik Han Otağı onarıldı

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde 2019 yılında yapılan ve düğün merasimlerinde kullanılan keçi kılından yapılan Han Otağı (Yörük Çadırı) yeniden onarılarak kullanıma açıldı.

Edirne Valiliği tarafından 2019 yılında hayata geçirilen “Köylere Çok Amaçlı Salon Yaptırılması” projesi çerçevesinde Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde inşa edilen 850 metrekare büyüklüğündeki otağ, zamanla işlevini yitirerek kullanılamaz duruma geldi. Otağın kubbe kısmında meydana gelen aşınmalar sebebi ile içerisine su alan ve otağ Havsa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından aslına uygun şekilde yeniden onarıldı.

Bin kişi kapasiteli

Tekrardan kullanılmaya başlanacağı belirtilen 850 metrekare büyüklüğünde ve bin kişi kapasiteli otağın onarımı tamamlandı. Onarım çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, ekiplerden bilgi aldı.

Kaymakam İsmail Batı, ”İlçemize bağlı Osmanlı köyü düğün salonu olarak kullanılmakta olan ve keçi kılından imal edilen Yörük Çadırı, Havsa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yeniden onarılıp hizmete açılmıştır. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.