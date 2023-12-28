Osmanlı mutfağının tadına baktılar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Osmanlı Mutfağı’ndan lezzetlerin sergilendiği etkinlik düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, ‘Osmanlı Mutfağı’ konulu etkinlik düzenledi. Etkinliğe SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema, SUBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ergen, Genel Sekreter Yardımcıları Süleyman Avcı ve Hakan Kocaman, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hasan Türk ile fakülte akademisyenleri ve öğrencileri katılım gösterdi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Şengül koordinatörlüğünde bölüm lisans ve lisansüstü öğrencileri iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı Mutfağı konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Osmanlı mutfak kültürü ve yemeklerine ilişkin bilgiler verildikten sonra, bu yemeklerin modern Türk kültürüne uyarlanmış tabak sunumları olan badem çorbası, vişneli sarma, kuzu külbastı, Osmanlı pilavı, reyhan şerbeti ve baklava katılımcılara servis edildi.