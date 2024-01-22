Osmanlı Müzesi Kartepe'ye çok yakıştı

Kartepe’ye kazandırılan Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Kartepe’nin en önemli tarihi eserleri arasında yer alan Hikmetiye Cami’nin tanıtımı ve tarih turizminin canlandırılmasına yönelik Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından ilçeye kazandırılan Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, tarihseverleri ağırlıyor. Bu çerçevede, Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ne 242 öğrenci ve 1920 konuk ziyaret etti.

Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Hikmetiye Cami karşısında benzer mimariyle, 86 metrekare alanda iki katlı olarak yapıldı. Üst katı müzenin sergi alanı, alt katında ise toplantı, görevli, arşiv odaları, mutfak ve tuvaletler bulunuyor. Avluda bulunan müze kafede de mola veren misafirlere geleneksel bir sunumla kumda Türk Kahvesi ikram ediliyor.

Kocaeli Müze Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen çalışmalar sonucunda, etnografik eserlerin bulunduğu Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müze statüsü kazandırıldı. Sergi alanında Osmanlı’da; Ata sporları (güreş, avcılık, kemankeşlik, binicilik), silahlar, sofra (kap, tepsi, kaşık vb.), para, sikke, giyim, kuşam, ibadet, kahve kültürü gibi günlük yaşamı anlatan eserlerin yer aldığı 150 eser sergileniyor.