Osmanlı'nın ayak izlerinin bulunduğu güzergah turizme kazandırılacak

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinesinde Osmanlı Göç Yolları Canlandırma Toplantısı yapıldı.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda yazlık olarak kullanılan Kütahya’nın Domaniç ile kışlak Bilecik’in Söğüt ilçeleri arasındaki 86 kilometrelik tarihi göç yolunun turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor. Toplantıda, Osmanlı göç yollarının kültür turizmine ve eko turizmine kazandırılması için yürütülecek projeler değerlendirilirken geçmişte Kayı Boyu’nun her yıl Domaniç’ten Söğüt’e yaptığı göç ve Osmanlı’nın ayak izlerinin bulunduğu güzergahı tekrar işlevselleştirmeyi amaçladıkları belirtildi.

Yapılan toplantıya Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.