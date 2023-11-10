Osmanlı'nın ilk mescidi yeniden ibadete açıldı

Osmanlıların ilk mescidi olan Ertuğrul Gazi Mescidi restorasyonun tamamlanmasının ardından yarın yeniden ibadete açıldı.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin ilk çadırını kurduğu yerde yapılan 40 kişilik Ertuğrul Gazi Mescidi 1 yıllık restorasyon işleminin tamamlanmasının ardından 10 Kasım günü Cuma namazını müteakip yeniden ibadete açıldı. Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’in babası Kayı Boyu aşireti lideri Ertuğrul Gazi’nin ilk çadır kurduğu Söğüt’te yaptırılan mescit, içinde kuyu bulunduğundan halk arasında ’Kuyulu Mescit’ diye de anılıyor. 1276 tarihinden önce Ertuğrul Gazi tarafından yaptırılan, II. Abdülhamit tarafından 1902 yılında aynı temeller üzerine inşa edilen mescit daha sonraları onarım görmüştü.

Söğüt İlçe Müfütüsü Ali Yurtlu tarafından okunan dualar sonrası ibadete yeniden açılan Ertuğrul Gazi Mescidi’nin açılışına Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Fakur Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve cami cemaat katıldı.

"O tarihten bu tarihe kadar ibadetler başlamış, Anadolu’ya kadar yayılmış"

Cuma namazı çıkışı bir açıklama yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "10 Kasım ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü birlikte idrak ediyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu memlekete hizmet eden büyüklerimizin müteşekkir olduğumuzu, rahmetle andığımızı ifade etmek istiyorum. Şu anda Söğüt’teyiz, ecdadımızın topraklarındayız, ecdadımız Ertuğrul Gazi Hazretleri’nin öncülüğünde bu bölgede 40 tane obadan oluşan bir oluşumla Anadolu’da bir büyük çınarı kurmak için bir araya geldiği topraklardayız. Özellikle Anadolu’da ilk mescitlerin önündeyiz. Bu mescit Kuyulu Mescit olarak ifade ettiğimiz mescit Ertuğrul Gazi Mescidi olarak da ifade ediliyor. O tarihten bu tarihe kadar ibadetler başlamış, Anadolu’ya kadar yayılmış. Malumlarınız bu mescit bir yıl önce yeniden restore edildi. Yaklaşık 1 yıl süren restorasyon ardından bugün Cuma namazı ile ibadete yeniden açmış olduk" dedi.

"Rivayete göre, mescidin hazire alanında Osman Gazi’nin sünnetinin ve düğünün gerçekleştiği söyleniyor"

Aygöl açıklamasının devamında, "Tabi bu mescidin farklı özellikleri var. Kuyulu Mescit diye ifade edilen bu mescidin hazire alanında Ertuğrul Gazi’nin evladı olan Osmanlının kurucusu olan Osmangazi’nin sünnetinin ve düğünün gerçekleştiği rivayet ediliyor. Ayrıca ismi Kuyulu Mescit olmasının sebebi hemen girişinde bir suyun alındığı ve bu bölgede su ihtiyacını karşılamak için etrafa verildiği bir kuyunun varlığından ifade ettiler. Bu kuyunun da farklı bir özelliği var. O dönemde Ertuğrul Gazi’nin obasındaki Müslümanlarla diğer tarafta yaşayan komşuları gayrimüslimler gelip suyu buradan alırmış. Ecdadımız şöyle bir hedef koymuş o zamanlar gayrimüslimler gelip su alırken hem İslamın o maneviyatını, hoşgörüsünü, yardımseverliğini görme fırsatı olarak amaçlamış ve mescit o şekilde kurulmuş. Ben özellikle ecdat yadigârı bu güzel mescidimizin yeniden ibadete açılmasında, yeniden topraklarımıza kazandırılmasında dolayı Kültür Turizm Bakanımız başta olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürümüze, bölge müdürümüze, il müdürümüze, burada kaymakamımız, belediye başkanımız hepsi yardımcı oldular, emek verdiler. Ben özellikle teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum" dedi.