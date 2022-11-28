Osmanlı'nın ilk mescidinde restorasyon çalışmaları başladı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi tarafından yapılan Kuyulu Mescit’in ilk haline kavuşması için restorasyon çalışmalarına başlanıldı.

Söğütte Ertuğrul Gazi tarafından 1276 yılında yaptırılan 40 kişilik mescit, Osmanlı’nın ilk eseri olarak kabul ediliyor ve turistlerden ilgi görüyor. Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin ilk çadır kurduğu Söğüt’te yaptırılan mescit, içinde kuyu bulunduğundan halk arasında ’’Kuyulu Mescit’’ diye de anılıyor. Kuyulu Mescit ilk haline kavuşması için restorasyon çalışmalarına başlanırken, Bilecik İl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiği mescit peyzaj düzenlemesi ile aslına uygun olarak yeniden yaşatılacak.

Osmanlı Devleti’nin filizlendiği topraklar olan Söğüt ilçesinde bulunan mescit hakkında bilgilendirme yapan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, “Söğüt Çayı kenarında bulunan mescit, Ertuğrul Gazi’nin Kayı aşiretiyle geldiğinde ilk çadır kurduğu yer olarak rivayet edilir. İçinde kuyu bulunan ve "Kuyulu Mescit" olarak da adlandırılan yapı, 1276 tarihinden önce Ertuğrul Gazi tarafından yaptırılmış, 2. Abdülhamit tarafından 1902 yılında aynı temeller üzerine inşa edilmiş ve daha sonraları onarım görmüştür. Bu kıymetli eser yeniden düzenlemelerle ilk haline kavuşacak. Yapılan çalışmada başta bakanlığımız, vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vali Dr. Kemal Kızılkaya olmak üzere bizlere desteklerini esirgemeyen Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız beylere ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan bazı dönemlerde restorasyon gören, Yunan işgalinde büyük tahribata uğrayan mescitteki kuyu, 2011’de Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu. Mescit, restorasyonun ardından 29 Temmuz 2011’de kılınan cuma namazıyla halkın ziyaretine açıldı.