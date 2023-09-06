Osmanlı'nın tarihi dokusu bu müzede yaşatılacak

Kartepe Belediyesi tarafından, Osmanlı İmparatorluğunun tarihi dokusu ve manevi iklimini yaşatmak amacıyla inşa edilen, Kartepe Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi'nin açılışına sayılı günler kaldı.

Osmanlı'nın tarihi dokusu bu müzede yaşatılacak
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Kartepe Belediyesi tarafından, Osmanlı İmparatorluğunun tarihi dokusu ve manevi iklimini yaşatmak amacıyla inşa edilen, Kartepe Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’nin açılışına sayılı günler kaldı.

Derbent Mahallesi Hikmetiye Meydanı’nda yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile hizmete hazır hale gelen Kartepe Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi Cuma günü saat 14.30’da düzenlenecek törenle açılacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Osmanlı Padişahlarından Sultan II.Abdülhamid Han tarafından 1899 yılında Derbent Mahallesi’ne yaptırılan Hikmetiye Cami’nin de tanıtımına katkı sağlayacak müze ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkaracak. Müzede Osmanlı’da; ata sporları, silahlar, sofra, para, sikke, giyim, kuşam, ibadet, kahve kültürü gibi günlük yaşamı anlatan eserlerin yer aldığı 150 eser sergilenecek. Müze bahçesinde yapılan tematik kazı alanı ise ziyaretçileri yeni deneyimler kazandıracak. Öte yandan yapı ilçesinin ilk müzesi olacak.