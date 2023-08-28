Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat: 'Osmanlıcaya geri dönülmeli, FETÖ'nün kökü kazınmalıdır'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Osmanlıcaya derhal yeşil ışık yakılmalı ve uygulamaya geçilmelidir. FETÖ ve PKK gibi bölücü örgütlerin bitmesini istiyorsak bunu yapmalıyız” dedi.

Bir dizi temasta bulunmak için Erzurum’a giden Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Horasan ilçesini ziyaretinde FETÖ ile mücadele ve harf devrimine ilişkin konuştu. Osmanlıcaya yeniden büyük dönüşün yapılması gerektiğini belirten Canpolat, “Türkiye’de yapılan harf ve dil devrimleriyle milletimizde büyük bir kopuş yaşanmıştır. Bize dilimizi yani Osmanlıcamızı unutturdular ve bugün insanlarımız Osmanlıca kaynaklarını okuyamıyor, gerçekleri öğrenemiyor. Yapılan harf inkılabı ile ilim ve bilim insanlarımız diplomasız kalmış, yerine sözde diplomalı insanlar gelmiştir. İşte sonradan yerine gelen bu diplomalı insanların çoğunun günümüz Türkiye’sindeki yansımasına baktığımızda çok ciddi sıkıntılı kişilikler olduğunu görüyoruz. Bugün sözde diplomalı kimi akademisyenler, kimi profesörler ya PKK’lı ya da FETÖ’cüdür. Türkiye’deki bölücülüğü ortadan kaldırmak için yeniden harf inkılabı yapılarak Osmanlıcaya dönülmelidir” diye konuştu.

“Suç ve cezanın şahsiliği ilkesi varken, yakınları mağdur ediliyor”

Türkiye’nin öteden beri PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelesinde önemli başarılara imza atıldığına dikkati çeken Canpolat, şunları söyledi:

“FETÖ bu milletin kanını emen alçak bir terör örgütüdür. Ancak bugün FETÖ’den yargılanıp cezaevine giden, cezası kesinleşen insanlar var. Bu sabıkalı insanlar nedeniyle yakın akrabalarından sıkıntılar yaşayan, kamuda atanması yapılmayan kişiler var. ‘Suç ve cezanın şahsiliği’ ilkesi varken, cezaevinde yatan kişinin akrabaları da neden cezalandırılıyor? Bu tür insanların mağdur edilmesini de doğru bulmuyorum.”

“Siyasetteki tüm FETÖ’cüler derhal temizlenmelidir”

“Türkiye’de FETÖ ile mücadeleyi ilk başlatan, FETÖ ile mücadele meşalesini ilk yakan kişilerden biriyim” diyen Canpolat, şu ifadeleri kullandı:

“Savcılarımız tarafından hemen hemen her gün FETÖ’ye yönelik operasyonlar yapılıyor, yargılamalar devam ediyor. Eline silah almış, şerefli Türk askerimizin üniformasını giymiş ancak devletin silahıyla milletimize silah çekmiş kim varsa sonuna kadar üzerine gidilmeli ve cezalandırılmalıdır. Bugüne kadar pek çok alandan ve kurumdan pek çok isimle ilgili FETÖ bağlamında işlemler yapılmıştır. Allah aşkına siyasette FETÖ’cü hiç mi yok? Siyasette varlığını sürdüren FETÖ’cü alçaklara neden dokunulmuyor? Bugüne kadar ‘Siyasetçilere FETÖ operasyonu’ şeklinde neden haberler göremedik? FETÖ ile ciddi bir mücadele yapılmaya devam edilecekse bu aşamadan sonra ilk önce siyasetçilerden başlanmalıdır. Siyasetteki tüm FETÖ’cüler derhal temizlenmelidir.”