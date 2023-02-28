Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'Allah bir daha 28 Şubatları ve 15 Temmuzları yaşatmasın'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, “Allah bir daha 28 Şubatları ve 15 Temmuzları yaşatmasın” dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Merkezi Müdürü Kadir Sorucuoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Kastamonu’nun sevilen isimlerinden Cumhurbaşkanlığı Sağlık Merkezi Müdürü Kadir Sorucuoğlu, deprem bölgesine yönelik hükümetin ve devletin tüm imkanlarını seferber ettiğine dikkat çekti. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ise, teşkilat olarak deprem bölgesinde yaptıkları arama kurtarma çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

“Allah bir daha 28 Şubatları ve 15 Temmuzları yaşatmasın”

Öte yandan 28 Şubat ‘Postmodern darbe”sine ilişkin konuşan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, şunları söyledi:

“Türk siyasi tarihimize ‘postmodern darbe’ olarak geçen 28 Şubat 1997’deki ihanetin üzerinden 26 yıl geçti. O günden bu yana Türkiye çok sıkıntılı, sancılı dönemler yaşadı. Türk demokrasimiz açısından çok önemli olumlu gelişmeler oldu. Allah bir daha 28 Şubatları ve 15 Temmuzları güzel ülkemize yaşatmasın.”

Kendisinin aynı zamanda Ocak Partisi’nin kurucularından olduğunu hatırlatan Kadir Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben aynı zamanda Ocak Partisi’nin kurucusuyum. İçişleri Bakanlığı, Ocak Partisi’nin ‘Alındı Belgesi’ni bugüne kadar vermemiştir. Bu durum bize, 28 Şubat’ın kalıntıları hala devlet kurumlarımızda yer alıyor mu acaba?” sorusunu sorduruyor.”