Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'Dünya, Türk'ün gücünü KKTC'de bir kez daha görmüştür'

Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeleri değerlendiren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Dünya, Türk’ün gücünü KKTC’de bir kez daha görmüştür, görmeye devam edecektir. İşte Türkiye Yüzyılı ve KKTC’ye yansıması budur” dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Birleşmiş Milletler (BM) ile yaşanan gerginliğe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. KKTC’de gerçekleşen olaylarda Türklerin gücünün dünyaya bir kez daha gösterildiğini belirten Kadir Canpolat, burada sergilenen tavrın Türkiye Yüzyılı’nın yansıması olduğunu söyledi.

“Dünya, Türk’ün gücünü KKTC’de bir kez daha görmüştür”

Kıbrıs Pile’de yaşananların Türklerin sabrını taşırdığını belirten Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “’Türkler BM askerine saldırdı’ propagandası yapan ne Rum ne de Yunanistan’dan asla çekinmiyoruz. Dünya, Türk’ün gücünü KKTC’de bir kez daha görmüştür, görmeye devam edecektir. İşte Türkiye Yüzyılı ve KKTC’ye yansıması budur” şeklinde konuştu.

“Sayın Tatar’ın ve KKTC’deki Türklerin arkasındayız”

Türkiye ve KKTC’nin birlikte ortaya koyduğu dik duruşun takdir edilmesi gerektiğine vurgu yapan Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ‘kesinlikle geri adım atmayacağız’ diyerek omurgalı bir dik duruş göstermesi Osmanlı Ocakları olarak bizleri son derece memnun etmiştir. Sayın Tatar’a teşekkür eder ve sonuna kadar arkasında olduğumuzu buradan hatırlatmak isterim. Sayın Tatar’ın liderliğindeki tüm KKTC’deki Türklerin destekçisi ve arkasındayız”

“Türk olmamızdan rahatsızlar”

“Kıbrıs’ta yaşayan Türk kardeşlerimiz üzerinde Rumların baskı, zulüm ve göçe zorlayan adımlar yıllardır asimilasyon politikalarının uygulanmasına, bu teşne olan BM, Avrupa ve diğer Batı ülkelerini şiddetle kınıyoruz” diyen Kadir Canpolat, “Kıbrıs’ta yaşananlar aslında Türk olmamızdan kaynaklanmaktır. Hedeflerinde her ne kadar Türkiye ve KKTC varsa da, Türk’ün bölgedeki varlığından ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Dünyanın 5’ten büyük olduğunu KKTC’de yaşanan gelişmeler bir kez daha ortaya koymuştur” diye konuştu.

“Dozerle dikenli telleri yıkan kardeşlerimi tebrik ediyorum”

Kıbrıs meselesinin çözülmesi ve asimilasyon politikalarının sona ermesi için diplomasi trafiğinin artırılması gerektiğini hatırlatan Canpolat, şunları belirtti:

“Birleşmiş Milletler’in sözde ‘Barış Gücü’ askerlerine karşı gereğini yapan KKTC askerini, dozerle dikenli telleri yıkan o kardeşimi, bu kutlu dava için elinden geleni yapan bütün güvenlik güçlerini kutluyorum, tebrik ediyorum.”

“Utanmadan ‘kınıyoruz’ diyorlar”

Avrupa’ya sert tepki gösteren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

“Avrupa Birliği başta olmak üzere bazı aktörler, utanmadan ‘kınıyoruz’ diyorlar. Türk halkının yolunu açmak ne zaman bir suç olmuştur. Hani siz özgürlükten yanaydınız, hani siz insan haklarından yanaydınız. Sizin insanlığınız da, özgürlüğünüz de size kalsın. Asıl biz Türkler ve Osmanlı Ocakları olarak sizleri kınıyoruz.”