Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a yaptığı teklifin aynısını bize yaptı'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ümit Özdağ’a yapılan teklifin aynısının 4 yıl önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kendisine yapıldığını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turunda Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıklamıştı. Özdağ’ın kararını değerlendiren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, aynı teklifin kendisine de yapıldığını söyledi. Ümit Özdağ aracılığıyla milliyetçi oyların Kılıçdaroğlu’na çekilmek istendiğine dikkat çeken Canpolat, “FETÖ ve PKK’nın çeşitli pazarlıklarla muhalefetin masasında yer alması ve onlara verilen sözler, tüm milletimizle birlikte elbette bizi ve Osmanlı Ocakları mensuplarını da son derece rahatsız etmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ümit Özdağ’a yapılan teklifin aynısı şahsıma yapılmıştır” dedi.

“Bakanlık ve 5 milletvekili teklifinde bulundu”

Kendisine yapılan bakanlık teklifine ilişkin detayları paylaşan Canpolat, “3 Mart 2019 tarihinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel merkezdeki makamında ziyaret ettim. Bu ziyaret sırasında Millet İttifakı’nı desteklemem halinde İçişleri Bakanlığı ile seçilebilecek bir yerden 5 milletvekili sözü vermiştir” şeklinde konuştu.

Canpolat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Doğrusu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kirli pazarlıklarla Avrupa’ya, Amerika’ya, FETÖ’ye, PKK’ya bugüne kadar hangi kirli pazarlıklarla ne gibi sözlerin verildiğini merak ediyorum. Osmanlı Ocakları ve Kadir Canpolat olarak bugüne kadar hiçbir kirli pazarlığın parçası olmadık, bundan sonra da Allah’ın izniyle olmayacağız.”

Kaset kumpaslarıyla yıllardır Türk siyasetinin şekillendirilmeye çalışıldığına vurgu yapan Kadir Canpolat, “Son olarak Muharrem İnce’yi kaset üzerinden köşeye ittiler. Oyun ve kaset kumpaslarıyla, montaj ve yalanlarla Allah’a hamdolsun bu millete ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’a diz çöktüremediler. Bizi hiçbir güç, hiçbir kirli oyun Recep Tayyip Erdoğan’dan koparamamış, onun sevgisini bizde bitirememiştir. Çünkü Erdoğan demek Türkiye demektir. Çünkü Erdoğan demek bağımsızlık demektir. Çünkü Erdoğan demek her türlü değerlere sahip olan bizi temsil eden büyük bir lider demektir. Değerleri olmayanlar, bizleri anlayamazlar” dedi.