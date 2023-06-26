Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'LGBT terör örgütü toplumumuzu, ailemizi yok ediyor'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "LGBT sapkınlığıyla küresel bir kültürel saldırı altındayız. HDP/PKK çocuklarımızı kandırıp dağa götürdü ve terörist yaptı. LGBT denilen bu terör örgütü ise çocuklarımızın cinsiyetleri üzerinden toplumumuzu, ailemizi yok ediyor. PKK terör örgütünden bu yapının hiçbir farkı yoktur" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucu Genel Başkanı Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Müslüman Türk aile yapısında büyük bir yara açtığına dikkat, çekerek, “Bu yasa kimleri sevindiriyor? Bu yasanın arkasında kimler büyük bir sevinçle duruyor ve destekliyor? Bu yasa nedeniyle binlerce aile, binlerce çocuk mağdur oluyor mu, olmuyor mu? Bütün bunlara bakıldığında bu yasanın derhal değiştirilmesi ve ortadan kaldırılması gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

“Küresel bir kültürel saldırı altındayız”

LGBT’nin toplumda büyük rahatsızlığa neden olduğunu ve buna karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Canpolat, "15 Temmuz gecesi, Türkiye’nin geleceğine yönelik tanklarla, F16’larla saldırı gerçekleştirildi. Bugün ise LGBT sapkınlığıyla küresel bir kültürel saldırı altındayız. HDP/PKK çocuklarımızı kandırıp dağa götürdü ve terörist yaptı. LGBT denilen bu terör örgütü ise çocuklarımızın cinsiyetleri üzerinden toplumumuzu, ailemi yok ediyor. PKK terör örgütünden bu yapının hiçbir farkı yoktur" dedi.

“Sapkınlığa karşı TBMM, tıpkı Rusya gibi gereğini yapmalı”

Canpolat, Rusya’nın LGBT’ye karşı aldığı tedbirleri hatırlatarak şunları söyledi:

“Son seçimlerin ardından Türkiye tam bağımsızlığını elde etmiştir. Rusya, bir Hristiyan aleminin devleti olarak bilinir. Türkiye ise İslam aleminin hilafet makamı olarak kabul edilir. Böyle bir durumda, LGBT sapkınlığına karşı sert önlemler almak, bu örgütün bu topluma zarar vermesinin önüne geçmek Türkiye olarak bize daha fazla yakışır. Bu yapıya karşı TBMM’nin de derhal el atması ve Rusya gibi bir yasa çıkararak LGBT sapkınlığına karşı gereğini yapalım.”

“Türkiye’nin bir beka sorunudur”

İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle iptal edildiğini kaydeden Canpolat, "FETÖ artığı olan bütün yasalar ortadan kaldırılmalıdır. Aile yapımızın korunmasına ilişkin yapılan ve yapılacak olan tüm yasal düzenlemeleri bugüne kadar destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın yanındayız. Aile yapımızın korunması ve bu yönde sağlam adımların atılması Türkiye’nin bir beka sorunudur" ifadelerini kullandı.