Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'Osmanlı ilk giysimiz ise Türkiye Cumhuriyeti ise bir üst giysimizdir'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Osmanlı ilk giysimiz ise Türkiye Cumhuriyeti ise bir üst giysimizdir. Bu tur algı operasyonları hiçbir vatandaşımıza menfaat sağlamayacaktır" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı ve Cumhuriyet ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik yazılı açıklamalarda bulundu. Başkan Canpolat, yaptığı açıklamada, "Teknoloji sayesinde gerçeğe ve bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça yalan ve bilgisizlik giderek artıyor. Tarihî gerçeklerden tarihî yalanlara doğru hızla yol alıyoruz. İnternetteki bilgi kirliliğinden en çok zarar görenler ise tarihe mal olmuş kişiler. Vahim olan şu; vatandaşlarımıza, bunların yalan olduğunu ispatlasanız da her zaman ikna olmuyor. Atatürk, Cumhuriyet, Osmanlı bu durumun en önemli tarihî örnekleridir. Sosyal medyalarda Cumhuriyete ve onun kurucularına hakaretler etmek hiçbir vatandaşımıza menfaat sağlamayacağı gibi birlik ve bütünlüğümüzü tehdit etmektedir. Çünkü İlk giysimiz Osmanlı bugünkü giysimiz ise Cumhuriyet’tir. Büyüyen beden yer yer elbise değiştir. Zamana ve şartlara göre sistem değiştirerek milletimizi ve devletimizi payidar kılmak hepimizin vatan borcudur" ifadelerini kullandı.

"Osmanlıya haksızlık etmemeliyiz"

"Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa ismini İslamiyet’ten, Kemal ismini Türklükten alarak hepimize rehber olmuştur" diye konuşan Canpolat, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık tarihi sürekliliğimiz içindeki son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun kurucusuna sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ancak bunu yaparken geçmişe özellikle de Osmanlıya haksızlık etmemeliyiz. Liderlerimizin zor dönemlerde konuştukları ve yaptıkları bizi bağlamaz! Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca adaletle yaşamıştır. Cumhuriyet Osmanlı’dan kalan miras üzerin kuruldu. Kök olmadan ağaç olmaz, Cumhuriyet bu kök üzerinde yükseldi. Cumhuriyetin inşası Osmanlı’dan devralınan mevcut idari sistem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dünyaya yeni çağ açacak bir Türkiye’nin kuruluş felsefesi ve akıbetine şahitlik ederek, göz ve kulak muhakememizin olması, hepimizin şuurlu bir duruş sürdürmesi gerekir. Osmanlı ve Cumhuriyet birbirinden ayrıdır algısını yok ederek, Osmanlı’da biziz, Atatürk’te biziz. Tarihimizdeki 16 devlette bizim algısını oluşturmamız gerekir. Bu gerçekler açıkça ortadayken sürekli olarak Osmanlı’ya ve Cumhuriyete hakareti normal bir hale getirmek art niyettir. Türk milletini tarih bağıyla koparmaya çalışanların amacı bellidir. Cumhuriyete küfreden Osmanlı’ya da küfretmektedir. Milletimiz tarihimizi, ecdadımızı, geleceğimizi sosyal medyalardan değil gerçek kaynaklardan öğrenmelidir. Gençlerin artık Fulbright Anlaşması’nın dayatıldığı bir eğitim sistemiyle tarihimizi yanlış öğrenmesinin önüne geçmek adına eğitim sisteminde değişikliğe gidilmelidir. Bu yönde alınmayan her önlemden devletimiz sorumludur. Durum böyle olunca Osmanlı ve Cumhuriyeti birbirinden ayırarak inkâr eden devletimizin kendisi olmaktadır. Bir şer ve iç karışıklık haline gelmekte olan bu sosyal medya platformlarına karşı önlem alınmalı, milletimiz anlatılan bu yalan tarihleri sosyal medyada gördükleri kulaktan dolma yazılarla öğrenmemelidir" dedi.