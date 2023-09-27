Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'Yerli ve milli üretimle Türkiye daha da büyür'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, yerli ve milli sanayileşme bağlamında çok önemli bir aşama katetmiştir. Yerli ve milli bir üretimle Türkiye’nin daha da büyüyeceğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye Yerli ve Milli Sanayici İş Adamları Derneği (TÜYSİD) Genel Başkanı Mümin Koç, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’ı makamında ziyaret etti. Ülke gündeminin değerlendirildiği ziyarette, Türkiye’nin yerli ve milli sanayisinin inşa edilmesi ile Osmanlı Ocakları’nın bu konuda alacağı rol tartışıldı. Dışa bağımlılığın azaltılarak üretimin artırılması gerektiğine dikkati çeken Canpolat, Osmanlı Ocakları’nın Türkiye’nin büyümesinde önemli rol alacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, yerli ve milli sanayileşme bağlamında çok önemli bir aşama katetmiştir. Yerli ve milli bir üretimle Türkiye’nin daha da büyüyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli sermaye kuruluşlarını destekliyoruz”

Yeni bir dünya düzeninin inşa edilmeye devam edildiğini söyleyen Canpolat, yerli ve milli sanayiyi desteklemeye devam edeceklerini dile getirerek, “Türkiye’de yerli ve milli sanayinin inşa edilmesi için mücadele eden her sermaye grubunu, bu yöndeki sivil toplum örgütleri çalışmalarını destekliyoruz ve yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz” diye konuştu.

“Destek bekliyoruz”

Sektörün genel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜYSİD Genel Başkanı Koç ise, “Sektörümüzün dünyada daha da söz sahibi olmasını istiyoruz ve bu yönde bütün siyasetçilerden, bütün sivil toplum örgütlerinden destek bekliyoruz” dedi.