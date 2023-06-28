Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan bayram mesajı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Türkiye Yüzyılı’nın başladığı bu süreçte, gelecek kuşaklarımız için birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmeliyiz, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularımızı tazelemeliyiz” dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye’nin “Türkiye Yüzyılı’nda” belirlediği rotasında “küresel büyük güç” olabilmesi için siyasetteki gerginliğin azaltılması gerektiğine dikkat çeken Canpolat, “Bu bayramı bir fırsata çevirelim ve toplumsal huzurun, barışın sağlanması için siyasi aktörler başta olmak üzere tüm kesimleri bu konuda katkı sunmaya davet ediyorum. Türkiye Yüzyılı’nın başladığı bu süreçte, gelecek kuşaklarımız için birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmeliyiz, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularımızı tazelemeliyiz” diye konuştu.

“Hac ibadeti için mukaddes toplarda bulunan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mübarek Kurban Bayramı aynı zamanda kutsal hac ibadetinin de ifa edildiği günleri kapsamaktadır. Bu münasebetle, hac ibadeti için mukaddes topraklarda bulunan vatandaşlarımızı tebrik ediyor, hac ve kurbanlarının kabul olmasını Yüce Allah’tan diliyorum.”