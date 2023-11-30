Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan Özgür Özel'e tepki: 'Osmanlı Ocakları ile ilgili ifadeleriniz yanlış, özür dileyin'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in parti grup toplantısında Osmanlı Ocakları ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, “Osmanlı Ocakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ilişkisi yok. Özel, bu durum neden zoruna gidiyor bilemem ama Osmanlı Ocakları Cumhurbaşkanlığı makamının emrindedir. İfadeniz yanlış bunu düzeltin, özür dileyin” dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP grup toplantısında Osmanlı Ocakları ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Canpolat, “Özgür Özel, Osmanlı Ocakları’nı ağzınıza alıyorsunuz. Bizim bir tane emniyet birimlerinden izinsiz yapmış olduğumuz gösteri yok. Osmanlı Ocakları’nın yaptığı gösterilere bakıyorum; Filistinli kardeşlerimizin yanında ‘Hamas’a selam’ şeklinde slogan atıyorlar. Yani Hamas’ın tarafında olduğunu ve oradaki mazlumlara sahip çıktığını gösteren başka bir açıklamamız yok. Bu açıklamayı Özel neden çok gördü? Özel, ‘Siz isteyin yarın Ülkü Ocakları sokağa çıkabilirler, Tayyip Bey istesin Osmanlı Ocakları sokağa çıkabilir’ şeklinde açıklama yaptı. Biz Cumhurbaşkanımızdan böyle bir talimat almıyoruz. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın kolluk kuvveti değiliz. Cumhurbaşkanımız ile bizim bir ilişkimiz yok. Cumhurbaşkanımızın Osmanlı Ocakları ile ne geçmişte ne de şu an bir ilişkisi yok. Neyi ifade etmeye çalışıyorsunuz? Siz buradan ne çıkarmaya çalışıyorsunuz? Kaldı ki Osmanlı Ocakları Erdoğan’ın emrinde neden olmasın. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı. Bu Özel’in zoruna neden gidiyor bilemem ama Osmanlı Ocakları Cumhurbaşkanlığı makamının emrindedir. Özel de bu milletin taktirini ve kalbini kazanabilir. Cumhurbaşkanı olursa Osmanlı Ocakları onun da emrinde olabilir. Bunu bu şekilde emir komuta işine çevirmenin anlamı yok. Özel yanlış yerden geliyor" diye konuştu.

“Özür dileyin”

Osmanlı Ocakları’nın değerli bir kurum olduğunu dile getiren Canpolat, "Osmanlı Ocakları çok değerli bir kurum. Ama Cumhurbaşkanımız ile bir ilgisi yok. Niye bunu bu şekilde algılarla Osmanlı Ocakları ile Erdoğan’ı bir karede göstermeye çalışıyorsunuz? Bakın bir ifadede bulundunuz. Ülkü Ocakları ile MHP’yi ifade ettiniz. Diğer taraftan Osmanlı Ocakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ilişkisi yok. İfadeniz yanlış, bunu düzeltin; özür dileyin. Yeni bir siyaset oluşsun diye Ocak Partisi’ni kurduk. Ne Millet İttifakı’ndan ne de Cumhur İttifakı’ndan yana tavrımızı koyuyoruz” ifadelerini kullandı.