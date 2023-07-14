Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan vekillere çağrı: 'İsveç'e 'hayır' demenizi bekliyoruz'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Meclis’te görev yapan vicdanlı tüm milletvekillerine sesleniyorum; İsveç’in NATO’ya tam üyelik durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne takılmalı ve vicdanlı milletvekilleri ‘hayır’ oyu vermelidir” dedi.

Türkiye’nin, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün TBMM’ye sevk edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO’ya katılım protokolünü TBMM’ye iletme taahhüdü Avrupa’da geniş yankı bulduğunu, kamuoyunda ise farklı tepkiler dile getirildiğini belirterek, "İsveç kararına vicdanlı olan tüm milletvekillerini ‘hayır’ demeye çağırıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, ilmi-i siyaset yapmış olabilir ve bu nedenle konuyu TBMM’ye göndermiş olabilir” dedi.

"F35 ve F16 gibi basit konular üzerinden Türkiye kandırılmamalı" diyen Canpolat, şunları kaydetti:

"Bunlar yerine getirilmeden asla İsveç’in NATO üyeliğine ‘evet’ denilmemesi gerekir. Türkiye olarak AB üyeliğine derhal kabul edilmeli. NATO ve Avrupa Birliği tarafından Suriye’de bir terör devleti kurulmasının önüne geçilmelidir. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Pensilvanya’dan derhal Türkiye’ye iade edilmelidir. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin F35 ve F16 gibi basit konular üzerinden Türkiye kandırılmamalıdır. Bunların hiçbirine Türkiye’nin bu aşamadan sonra ihtiyacı yoktur. F35 ve F16 konusundan daha hayati önemde hak ve milli menfaatlerimiz vardır.”

"Vicdanlı milletvekilleri ‘hayır’ demelidir” diyen Canpolat, İsveç’te sürekli Kur’an-ı Kerim yakılarak İslamofobi ateşinin tüm Avrupa ve diğer batı ülkelerinde daha da alevlendirilmeye çalıştığını belirterek, "İsveç’in NATO üyeliğine ‘hayır’ demek bir bakıma İslamofobi ateşinin yayılmasının önüne geçmek ve İsveç’e büyük bir ders vermek demektir. Bu ateşin Avrupa’yı yakıp geçmesine TBMM’deki vicdanlı milletvekillerimiz ‘dur’ demelidir. Türkiye bütün İslam dünyasının lideridir ve Meclis’te bulunan bütün milletvekillerimizi tarihi bir görev beklemektedir. Türkiye’nin talepleri tam manasıyla yerine getirilmeden İsveç’in NATO üyeliğine kesinlikle ‘evet’ denilmemelidir” dedi.