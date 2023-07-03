Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat: 'Biz sırtımızı terör örgütlerine değil ecdadımıza yaslanıyoruz'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Siz, sırtınızı kime yaslıyorsunuz ve gücünüzü kimden alıyorsunuz?” sorusuna yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Kurmuş olduğu teşkilatın gücünü kimden aldığı ve sırtını kimlere yasladığı yönünde kendilerine sorular sorulduğunu belirten Kadir Canpolat, “Ben sırtımı Molla Mevlüt dedeme yaslıyorum. Muhtemeldir ki, bütün dava kardeşlerim, onlar da sırtlarını kendi ecdatlarına, kendi değerlerine, kendi ulvi gördükleri bütün değerlerin hepsine sahip çıkarak bizim teşkilatımızda var oluyorlar” dedi.

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine sırtını dayayan ve onlardan güç alan siyasi odaklara atıfta bulunan Canpolat, “Hak’tan, ecdattan ve halktan güç alıyoruz” mesajını verdi. Terör örgütlerine sırtını dayayan ve onlardan medet umanların yok olmaya mahkum olduklarına dikkat çeken Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz, Ertuğrul Gazi dedemizin, biz, Abdulhamit Han Hazretleri’nin, biz, Hz. Fatih’in, biz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bugünkü lideri sayın Erdoğan’ın izinde ve sayın Erdoğan’ın durduğu cephede milletimize hizmet etmek istiyoruz. Bu yüzden bütün kendi etnik kimliğini, bütün değerlerini, bütün kültürüne sahip çıkacak her ne varsa, her şeyi kendi medeniyeti içinde görmek isteyen ve yaşayan kim varsa Osmanlı Ocaklarında buluşalım diyoruz”