Osmanlı Ocakları lideri Canpolat Müslümanlara seslendi: 'Filistinli çocuklar kadar cesaretiniz yok mu'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Türkiye’deki Müslümanlara seslenerek, “küçük Filistinli çocuklar kadar cesaretiniz yok mu? İmanınız yok mu? Vicdanınız yok mu? Onların Hazreti Muhammed’in ümmeti olduğu kadar sizler değil misiniz?” dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, İl Başkanları İstişare Toplantısı için Bitlis’e gitti. Burada partisinin il başkanları ile görüşen Canpolat, daha sonra esnafı ziyaret ederek, partisinin misyonunu anlattı.

Osmanlı Ocakları lideri Canpolat, burada, Filistin ve Türk bayraklarının önünde yaptığı basın açıklamasında, "Filistin toprakları Selahaddin Eyyubi’den emanet kalmıştır. Bizler Osmanlı torunları olarak Hazreti Fatih’in emaneti İstanbul’a, Selahaddin Eyyubi’nin emaneti Kudüs’e sahip çıkmalıyız. Filistin halkının nüfusu yok edilirken İsrail’in devlet olmasına izin mi verilecek? Bu zorbalık yapan terörist bir grubun istediğini alması anlamına gelmez mi? Bugüne kadar yaptığımız il ziyaretlerinde Filistin halkına yapılan zulüm hissediliyor" dedi.

“Kim ne kadar Müslüman ve insansa Filistin halkı için o kadar sesini yükseltsin” diye tepki gösteren Canpolat, “Sadece Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu iş olmaz, bu sadece Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi ile de olmaz. Hepimizin birlik olarak Filistin için ayağa kalkması lazım. Birleşmiş Milletler nerede? Çocuklara neden sahip çıkmıyorlar? Göz göre göre oradaki çocuklar katlediliyor” dedi.

“O küçük Filistinli çocuklar kadar cesaretiniz yok mu?”

Türkiye’deki Müslümanlara seslenen Kadir Canpolat, şu ifadeleri kullandı:

“O küçük Filistinli çocuklar kadar cesaretiniz yok mu? İmanınız yok mu? Vicdanınız yok mu? Onların Hazreti Muhammed’in ümmeti olduğu kadar sizler değil misiniz? İslamiyet’i alçaltmaya çalıştılar lakin kendileri alçaldılar. Kur’an-ı Kerim’i yakmaya çalıştılar lakin kendilerini yaktılar. Filistin’e, Kudüs’e bombalar atmaya çalışıyorlar o bombalar onların başlarında patlıyor farkında değiller. Yeri ve zamanı geldiğinde o bölgeden İsrail silinecek çünkü biz adaleti ve barışı tesis etmek istiyoruz.”