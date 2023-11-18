Osmanlı Ocakları Mardin İl Başkanlığına Tahsin Demir atandı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları Mardin İl Başkanlığına Tahsin Demir’i atadı.

Canpolat, Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nde yapılan atama töreninde yaptığı konuşmada Demir’e başarılar dileyerek, "Geçmiş dönemlerde Osmanlı Ocakları Mardin İl Başkanlığı yapan tüm başkanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Demir ise Canpolat’a teşekkür ederek, "Türk ve İslam bayrağının hizmetkarı olmaktan daha büyük bir makam ve mevkii düşünülemez. Davamızı ve bayrağımızı hak ettiği yerlere taşımak ve ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.