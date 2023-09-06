Osmanlı Ocakları bünyesinde yeni bir birim kuruldu. Osmanlı Ocakları Müslüman Milletleri Turan Birim Başkanlığına Ercan Selçuk getirildi.

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Türkiye’de ve tüm dünyadaki ‘Müslüman Turan’ teşkilatları Osmanlı Ocakları bünyesinde bir araya geliyor” denildi. Açıklamada, “Osmanlı Ocakları Genel Merkezi bünyesinde oluşan birimimiz, etnik kimlik ayırt etmeksizin Türk milletinin içinde Kürt’ü, Laz’ı, Alevi’si, Sünni’si, ayrımcılıkları kenara iterek güçlü Türkiye için daha fazla birlik ve beraberliğe değer verecek. Osmanlı medeniyetinin ruhu olan Turan birliği artık Osmanlı Ocakları’nın çatısı altında ve saygınlığında emin adımlarla ilerleyecek” ifadelerine yer verildi.

“Turan teşkilatları, Osmanlı Ocakları bünyesinde daha güçlü bir şekilde faaliyet gösterecek”

Osmanlı Ocakları Genel Başkan Yardımcılığına atanan Ercan Selçuk, "Biz dünyanın her yerinde varız. Türkler Müslümanlığıyla Turan olmuş, çoğalmıştır. Turan teşkilatlarının artık Osmanlı Ocakları çatısı altında daha güçlü bir şekilde faaliyet göstereceğine eminim. Hem siyasi hem de STK boyutunda Osmanlı Ocakları çatısı altında olmaktan mutluluk duyuyorum. Bölgede ve ülkedeki tüm kanaat önderlerimizle Osmanlı Ocakları çatısı altında siyasi bir duruşla bir ve beraber hareket edeceğimiz için çok mutluyum. Genel Başkanımız Kadir Canpolat’ın bana verdiği bu görevi layıkıyla yapmak için elimden gelen her şeyi seferber edeceğimden milletimiz, devletimiz, dahi Turan mensupları emin olmalıdır. Turan ahlakıyla haşrolmuş tüm Müslüman milletleri bu çatı altında var olmaya bekliyorum" şeklinde konuştu