Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni 14 bin 179 kişi ziyaret etti

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini, Müzeler Haftasında yaklaşık 14 bin 179 kişi ziyaret etti.

Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve toplumsal yaşantısına dair materyallerin olduğu Yaşayan Şehir Müzesi ve Tarih Şeridi, yurt içinden ve yurt dışından binlerce konuğu ağırladı. Bilecik Belediyesi görevli rehberlerin ağırlayarak Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler verdiği Müzeler Haftası etkinliklerine yurt içinden olduğu gibi İngiltere, Hollanda, Katar ve Almanya gibi yurt dışından da oldu. Bilecik ve ilçelerdeki okullardan öğrencilerin de hafta çerçevesinde ağırlandığı Yaşayan Şehir Müzesi ve Tarih Şeridi, çekilen binlerce fotoğraf karesi ile tüm dünyada paylaşılmış oldu.