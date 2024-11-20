Osmanlı padişahlarının kıyafetleri İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor

İGA İstanbul Havalimanı “Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Dünyayı Türkiye’ye bağlayan ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan İGA İstanbul Havalimanı, İGA ART aracılığıyla tarih, kültür ve sanatseverleri bir araya getirecek bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen “Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri” sergisi, geçmişten geleceğe kurduğu bağ ile Osmanlı kültür mirasına katkıda bulunuyor.

Osmanlı’nın 6 yüzyıllık tarihine damga vuran Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Abdülhamid’e ait olan merasim kıyafetleri İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Katı Kuzey Koridorunda dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sunuluyor.

Zengin estetiği ile Osmanlı devletinin ihtişamını yansıtan padişahların merasim kıyafetlerinin kumaş, desen ve kalıp özellikleri titiz bir araştırma sonucunda asıllarına sadık kalınarak Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde yeniden üretildi. Kaftan, iç elbise, göynek ve şalvar gibi parçalar, dönemin zarif detaylarını yansıtırken, kıyafetlerin başlık, ayakkabı gibi aksesuarları da bu özgün tasarımlara uygun şekilde hazırlandı. Kıyafetlerde kullanılan ve enstitünün özel çalışmalarından biri olan saray kumaşları, Topkapı Sarayı’ndaki dönemi en iyi temsil eden örneklerine ve orijinal kaynaklara dayanılarak seçildi. Bu özel kumaşlar enstitü atölyelerinde yeniden nakışlanarak kıyafetlerde uygun bir biçimde kullanıldı.

Türk kaftan geleneği ve giyim kültürünü, saray modası üzerinden tanıtmayı hedefleyen sergi 31 Aralık’a kadar gezilebilecek.