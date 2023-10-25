Osmanlı saray mutfağı lezzetleri gün yüzüne çıkacak

Osmanlı’nın ikinci başkenti Edirne’de, saray mutfağı lezzetlerinin hazırlanması ve tanıtılması için çalışma başlatıldı. Edirne Olgunlaşma Enstitüsü’nün Devecihan Kültür Merkezi’ndeki mutfak atölyesinde yapılacak çalışmalarla Osmanlı lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkacak.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Lezzet Mutfağımız” isimli etkinlik düzenlendi. Enstitünün Yiyecek İçecek Hizmetleri Mutfak Atölyesi de düzenlenen etkinlik ile hizmete açıldı.

Okul Aile Birliği tarafından Deveci Han Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe katılan Edirne Valisi Yunus Sezer’in eşi Canan Sezer, Enstitü Müdürü İlknur Çelik’ten yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Haftanın 2 günü saray mutfağı lezzetleri yapılacak"

Saray mutfağı ve geleneksel sanatları tanıtmayı amaçladıklarını söyleyen Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Çelik, mutfağın aktif hale gelmesiyle asırlık lezzetlerin tekrar vatandaşların beğenisine sunulacağını ifade etti.

Atölyelerde önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çelik, mutfaklarında haftanın 2 günü saray mutfağı lezzetlerinin çıkacağını belirtti. Diğer günlerde de Edirne ve Türk mutfağına ait yemekler pişirileceğini söyleyen Çelik, "Bugün yaptığımız programda da geleneksel yemeklerimizden içli köfte, sarma ve baklava gibi lezzetlerimizi katılımcılara ikram ettik. Herkes çok memnun kaldı. Lezzetler yemekleri tatmak isteyen herkesi her öğlen mutfağımıza bekliyoruz. Aynı zamanda el sanatları atölyelerini gezerek bu değerlerin geleceğe aktarılmasına vesile olmalarını istiyoruz" dedi.

Tanıtıma programına Edirne Valisi Yunus Sezer’in eşi Canan Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.