Osmanlı saraylarının nar ihtiyacının yarısını karşılayan Bilecik'te nar yerinde 5, pazarda ise 10 TL

Bilecik’in İnhisar ilçesinde yetişen ve ’Deve Dişi Narı’ olarak adlandırılan narın hasadında sona gelindi. Yerinde 5 TL olarak satılan ürünün fiyatı kent pazarında 2 katına çıkıyor.

Osmanlı saraylarının nar ihtiyacının yarısının karşılandığı Orta Sakarya Vadisi’nde yer alan ve mikroklima iklimi sayesinde deve dişi tatlı nar üretiminin yoğun olduğu İnhisar’da geçtiğimiz ay başlayan hasatta sona gelindi. Genellikle sonbahar mevsiminde hasadına başlanan ve yılda 5 bin ton üretimi yapılan İnhisar narı, daha çok eylül-kasım aylarında tüketiliyor.

"Üretici 5’e satarken, pazarda 2 katı fiyata satılıyor"

Nar üreticisi Fadime Erol, yerinde 5 TL olan narın 48 kilometre ötedeki Bilecik’te pazarda 10 ile 15 lira arasında satıldığını anlatarak, "Bu sene narlar güzel ama fiyat çok ucuz. Bu sene biz 5 buçuktan veriyoruz. Geçen sene 4’ten başladı. Pazardan 15-20 liradan aşağıya meyve almıyoruz. Ama bizim narımız 5 buçuk, 5 lira" dedi.

Bilecik Kapalı Pazar’da nar satıcı olan Bertuğ Gürses, fiyatlar hakkında konuşarak, "İnhisar’da 5 TL ama tezgaha yansımasından dolayı 10 TL oluyor. Çünkü mazot fiyatları malum. Halkımızdan talep fazla. Fiyatlardan memnunuz. Vatandaşlardan da memnun. Satışlarımız da gayet güzel" ifadelerini kullandı.