Osmanlıların ilk mescidi olan Ertuğrul Gazi Mescidi yeniden ibadete açılıyor

Osmanlıların ilk mescidi olan Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi restorasyon işleminin tamamlanmasının ardından yarın yeniden ibadete açılıyor.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin ilk çadırını kurduğu yerde yapılan Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi yarın Cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatiyle bir araya geliyor. Konu hakkında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ertuğrul Gazi tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen ve Osmanlıların Anadolu topraklarındaki ilk mescidi olarak kabul edilen Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidinin restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlandı. Restorasyonu tamamlanan mescit 10 Kasım 2023 tarihinde Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılıyor.Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin ilk çadırını kurduğu yerde yapılan Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi yarın Cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatiyle bir araya geliyor. Osmanlı Padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında 1902 yılında yeniden inşa ettirilen mescidin ilk inşa yıllarında aynı zamanda yapıya adını veren kuyudan Müslümanlar ve Gayrimüslimlerin birlikte su aldığı bilinmekteydi. Eski mescitle yaklaşık aynı boyutlarda olduğu anlaşılan günümüzdeki yapı; 6.10 x 6.10 metre ölçüsünde kare planlı, tek kubbeli, tek minarelidir ve kare planlı bir harim ile enine dikdörtgen planlı ve kapalı bir son cemaat yerinden meydana gelmektedir" denildi.

Restorasyon kapsamında yapılan işler hakkında verilen bilgide, "Tarihi caminin restorasyon çalışmaları kapsamında; mescidin çatı örtüsü üzerinde bulunan yıpranmış durumdaki kurşun örtüsü sökülmüş, izabe edilerek yeniden kaplaması yapılmıştır. Mescit dış cephe duvarlarındaki çimento sıvalar raspa edilerek duvarların özgün dokusu ortaya çıkarılarak derz yapılmıştır. İç cephede ise çimento sıva raspa edilerek horasan sıva yapılmıştır. Minarenin tamamı raspa edilerek özgün dokusu ortaya çıkarılmış ve derz yapılmıştır. Mescidin temel çevresine drenaj sistemi yapılmıştır. Mescidin çevre düzenlemesi kapsamında ihata duvarları yenilenmiş, harpuştalar yapılmış ve koruma amaçlı demir parmaklıklar yapılmıştır. Alt bahçeye ve cami etrafına yürüme yolu yapılarak çevre düzenlemesi yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.