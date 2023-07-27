Osmanlının en önemli zaferinin 721. yıldönümünü kutlanacak

Osmanlı döneminin en önemli savaşlarından biri olan Koyunhisar Zaferinin 721. yıldönümünü Yenişehir’de kutlanacak.

Osmanlı’nın Bizans İmparatorluğu’na karşı kazandığı ilk büyük zafer ve Beylikten Devlet olma yolunda attığı önemli bir adım olan Koyunhisar Zaferinin 721. yıldönümünü 30 Temmuz Pazar günü 10.30’da kortej yürüyüşüyle başlayacak. Aydoğdu Bey Türbe ziyaretinin ardından mevlit ve yemek ikramı olacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bu önemli zaferde şehit olan Osman Gazi’nin yeğeni Aydoğdu Bey’e ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Aydoğdu Beyi Anma ve Koyunhisar Zaferinin 721. Yılı kutlama programına tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.