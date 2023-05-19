Osmanlının İlk Başşehrine yapılan parkta Türk büyüklerinin büstleri ve 16 devletin bayrakları yer alıyor

Osmanlının ilk Başşehri Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaptırılan Osmangazi Millet Bahçesi’nde Türk büyüklerinin büstleri yer alıyor.

Yenişehir Belediyesi tarafından ilçe merkezine 14 bin metrekarelik alana yapılan Osmangazi Millet Bahçesi içinde yer alan Türk büyüklerinin büstleri ve 16 devletin bayrakları vatandaşların beğenisi kazandı.

14 bin metrekarelik alana yapılan Millet bahçesinin 8 bin 250 metrekarelik bölümünü yeşil alanlar oluşturuyor. Türk büyüklerinin büstleri ve 16 devletin bayraklarının yer aldığı Millet bahçesine gelen, ‘Vatandaşlar Osmanlı’nın ilk başşehrinde tarihimizin önemli isimlerinin yer alması bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’ dediler.