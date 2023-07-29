ÖSYM Başkanı Ersoy: 'Devletin tüm kurumları adayların tüm ihtiyaçları için teyakkuz halinde'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Devletin tüm kurumları adayların tüm ihtiyaçları için teyakkuz halinde” dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumunda Ankara’da ilk olarak Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünü daha sonra da Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ersoy, sınav günü adayların sınava giriş ve güvenlik konusunda sorun yaşamaması için hafta sonu yapan memurları ziyaret ederek, çikolata ikram etti. Başkan Ersoy, sınav sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için tüm paydaşlarla çalıştıklarını söyledi.

“Adayların sınav süreçlerini sağlıklı ve temiz bir şekilde yaşamaları için görev yapıyorlar”

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyareti ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. Oturumunda ülke genelinde 2 bin 700 emniyet mensubunun görev yaptığını belirterek, “YKS sürecinde 90 bin civarında emniyet görevlimiz sınav sürecinin sağlıklı yönetebilmek için görev yaptılar. KPSS sürecinde ise 3 haftalık süreçte 30 bin civarında emniyet görevlimiz, adayların sınav süreçlerini sağlıklı ve temiz bir şekilde yaşamaları için görev yapıyorlar” diye konuştu.

“Temel hedefimiz aday odaklılık”

Geçen sene 6 bin civarında adayın nüfus müdürlüklerinin hafta sonu mesaisi sayesinde sınava girebildiğini vurgulayan Başkan Ersoy, “Devlet, adayını mağdur etmedi. Bizim temel hedefimiz aday odaklılık. Hiçbir aday mağdur olmadan sınav sürecini sağlıklı yaşaması ve sınava girebilme imkanının ona sunulması. Devletin tüm kurumları adayların tüm ihtiyaçları için teyakkuz halinde” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve 23 Temmuz’da başlayıp 6 Ağustos’ta sona erecek olan 2023- KPSS sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanacak.