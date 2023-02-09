ÖSYM'den deprem bölgelerine yardım

ÖSYM’nin hazırladığı yardım malzemeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile gönderilmek üzere yola çıktı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açılamada ÖSYM personelinin bağışları ile 3 büyük jeneratör ve temel ihtiyaç maddeleri temin edildiğini, bu malzemeler ile birlikte 21 kişilik ekibin deprem bölgesine hareket ettiğini ifade etti. Kahramanmaraş merkezli birçok ili etkileyen depremlerden dolayı derin üzüntü içinde olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"ÖSYM Başkanlığı olarak sadece ayni değil, nakdi olarak da yaptığımız yardımlar ile depremzedelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Yardımlarımız kesintisiz şekilde sürdüreceğiz ve vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Zor günlerde ortaya koyduğu dayanışma ile millet olma şuurunu en güçlü şekilde sergileyen vatandaşlarımız ve devletimiz, bu felaketin de yaralarını saracak güçtedir. Devletimizin tüm kurumları ve STK’larımız gibi ÖSYM Başkanlığı ve mensupları da beraberce bu yükü omuzlamak ve yeniden ayağa kalkmak için bütün imkânları ile adeta seferber olmuştur."