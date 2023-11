ÖSYM'nin 50'nci yılı kutlamaları başladı

TAKİP ET

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) 50’nci yılının kutlamalarına başlandı.

19 Kasım 1974’te kurulan ÖSYM’nin 49’uncu yılına girilirken 50’nci yılına kadar devam edecek kutlamalar başladı. Kutlamaların ilk programı ÖSYM’nin Ankara’da bulunan kampüsünde gerçekleştirildi. Kutlamalar, 19 Kasım 2024’e kadar devam edecek. Kutlamalara ilişkin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ve yarım yüzyıla dayanan tecrübeleriyle yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları sınavlarla yoluna devam ettiklerini belirten ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “ÖSYM, yapmış olduğu sınavlarla bir sınav standardı oluşturmuştur. Bu standardı geliştirmek adına da devamlılık arz eden bir gayret göstermekteyiz hep beraber. Sınav uygulamalarında ‘ÖSYM standardı’ yerini almıştır. Gelinen bu noktada sizlerin emeği gayreti ve alın teri var. Verilen her katkı ve desteğe ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu başarıdaki en büyük pay sizin, en büyük iftihar de sizlerin hakkı. Ölçme ve Değerlendirmede Değişim ve gelişime öncülük eden kurumumuz, Teknolojik gelişmeleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bu bayrağı daha ileriye taşımakta kararlıdır. Bunu da yine ÖSYM ailesi olarak birlikte başaracağız. Her aileye, her haneye yakından veya uzaktan dokunan ÖSYM’nin sorumluluğunun bilincinde hareket etmekteyiz. Alanında uzman arkadaşlarımızla bu sorumluluk çerçevesinde hareket ediyor, sınav süreçlerinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz” dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamalarının ardından farklı alanlarda başarı gösteren ÖSYM personeline plaket takdim edildi.