ÖSYM'ye 'TSE Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sorumluluğu çerçevesindeki tüm bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak, bilgiyi değerli bir varlık olarak işleyerek aday odaklı yönetim anlayışını TS EN ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını alarak güçlendirdi.

ÖSYM, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından çok detaylı incelemelerin ardından verilen ’Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ almaya hak kazandı.

TSE Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’a, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin takdim etti. Yaptığı açıklamada belgenin önemine vurgu yapan Ersoy, “ÖSYM, yarım asırlık tecrübesi ve donanımı ile en güvenli uygulamaları yapan kurumdur. Her yıl onlarca sınav uygulaması yapan ÖSYM, ortaya koyduğu yeterlilik ile bilgi güvenliği noktasında da çok daha güvenli hale geldi. Kurumumuzun bilgileri, sınava girecek olan kardeşlerimizin emekleri ve kişiye özel bilgilerinin güvenliğine yönelik riskleri etkin bir şekilde yönetmek için sistematik ve önleyici bakışa sahibiz. Aldığımız bu belge, bu yeterliliğin TSE tarafından onayıdır. Bu belge düz bir kâğıt parçasından ibaret değil. Bu belgenin arka planında birçok birimin senkronize çalışması ve emeği var. Tüm gayretimiz ÖSYM’nin kabiliyetlerini daha da arttırmak üzerinedir" dedi.

“Gelişimi hızlı ve devamlı hale getirmek zorundayız”

Ersoy, “Geldiğimiz bu aşama, ÖSYM’ye olan güveni pekiştirmenin yanında, kurumsal olarak da gelişen teknolojiye uygun şekilde yeni uygulamaları hayata geçirmemizin kapısını aralayacak. Gelişen Türkiye’nin ve dünyanın beklentilerine uygun olarak ÖSYM de gelişiyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun olarak kabiliyetlerimizi arttırmak, çok daha güvenli ve seri uygulamalar yapmak zorundayız. Gelişime ayak uydurmazsak geride kalırız. Böyle bir lüksümüz yok, gelişimi hızlı ve devamlı hale getirmek zorundayız” diye konuştu.

TSE ile çalışmaktan ve bu belgeyi almaya hak kazanmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Ersoy, “Türkiye’nin en güvenilir kurumlarından bir tanesi olan ÖSYM’nin bir standardı olması gerekiyor. Daha öncesinde üç dairemizin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi vardı. Şimdi tüm kurumumuza bu belgeyi yansıtmış olduk. ÖSYM denetlenebilir, ölçülebilir, şeffaf bir sistem kullanıyor. Bunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye’nin geleceğini inşa eden kurumlarından bir tanesiyiz. Bizi denetleyen kurumun bir devlet kurumu olması güvenliğimiz anlamında da çok önemliydi. Bundan dolayı hem sizlere hem çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Sistematik ve Önleyici Yaklaşım”

TSE’nin en güçlü olduğu alanlardan birisinin bilgi güvenliği ile ilgili sunmuş olduğu hizmetler olduğunu kaydeden TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise şunları aktardı:

“Bilişim teknolojileri sektörü her geçen gün büyüyüp gelişirken yazılım ve donanım ürün ve hizmetleri hayatımızda büyük yer teşkil etmektedir. Teknolojinin gelişimiyle bilgi artık kolay ulaşılabilir, üretilebilir hale geldi. Bu durum avantajlar sağlasa da verinin, bilginin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Teknolojilerin ve bunları yöneten yazılımların güvenli, güvenilir, erişilebilir, kullanılabilir, etkin, sürdürülebilir ve doğru olması önemli bir konudur. Bu çerçevede hazırlanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı; kurum ve kuruluşların gizli bilgilerinin güvenliğine yönelik riskleri etkin bir şekilde yönetmek için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sunmaktadır.”

Türkiye’nin bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelerini desteklediklerini, bilgi toplumu olma hedefine yönelik çalışmalarına standardizasyon, test ve belgelendirme hizmetleri ile katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Şahin, “ÖSYM Başkanlığımız, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almak için TSE’yi tercih etti. Süreci uzmanlarımız ile başarılı bir şekilde tamamladı. Belgemizin ÖSYM’ye hayırlı olmasını diliyorum" vurgusunu yaptı.