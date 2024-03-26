Ot yangını korkuttu
Bursa'da ot yangınından çıkan dumanlar göğü kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa’da ot yangınından çıkan dumanlar göğü kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Sıcaksu mevkiinde meydana geldi. Otların tutuşmasıyla yükselen dumanlar, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, kentin bir çok yerinden görüldü. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.