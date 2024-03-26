Ot yangını korkuttu

Bursa'da ot yangınından çıkan dumanlar göğü kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ot yangını korkuttu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da ot yangınından çıkan dumanlar göğü kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Sıcaksu mevkiinde meydana geldi. Otların tutuşmasıyla yükselen dumanlar, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, kentin bir çok yerinden görüldü. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

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4dosgb
4dosgb
4dosgb