Otçu Kadir'i oğlu eşyalarından teşhis etti

Bursa’da Uludağ’ın yamaçlarında bulunan cesedin yaklaşık 3 ay önce kaybolan ’Otçu Kadir’ lakabıyla tanınan Kadir Fidan’a ait olduğu tespit edildi. Fidan’ı oğlu eşyalarından teşhis ederken, yaşlı adamın cenazesi ileri otopsi yapılmak üzere İstanbul’a sevk edildi.

Bursa’da yürüyüş için Zeyniler köyünden Uludağ’ın yamaçlarına tırmanan bir vatandaş, ormanda erkek cesedi gördüğünü ihbar edince, jandarma ekipleri cesede ulaşmak için yamaca tırmandı. Ekipler, yaptığı ilk incelemede cesedin yaklaşık 3 ay önce kaybolan ’Otçu Kadir’ lakaplı Kadir Fidan’a (74) ait olduğunu tespit etti. Yaşlı adamın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Adli Tıp Kurumu’nda babasının cenazesini bekleyen Serkan Fidan, "Babamın cenazesi buradan İstanbul’a sevk edilecek. Ben İstanbul’dan gelecek haberi bekliyorum. Şu an için cinayet mi değil mi bilmiyoruz. Üzerinden kimlik çıktı. Ben zaten eşyalarından tespit ettim" diye konuştu.