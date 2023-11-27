Otel odasında rahatsızlandı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir otelde rahatsızlanan 42 yaşındaki Fahri Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.

Otel odasında rahatsızlandı, hastanede hayatını kaybetti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir otelde rahatsızlanan 42 yaşındaki Fahri Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldığı otel odasında rahatsızlanan Fahri Ç., (42) konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Fahri Ç., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Fahri Ç.’nin ölümü ile alakalı polis ekipleri inceleme başlattı. Fahri Ç.’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman