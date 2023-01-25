Otel ve AVM konforunda hastane açılması için gün sayıyor

Güney Marmara’nın en büyük özel hastanesi özelliğini taşıyan Doruk Nilüfer Hastanesi, konforuyla otel ve AVM’yi aratmıyor. Bütün İzinlerin tamamlan hastanenin 15 gün içerisinde açılması bekleniyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden bütün izinlerin alındığını, Sağlık Bakanlığındaki sürecin devan ettiğini belirten Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Yaklaşık 20 önce Nilüfer bölgesinden bir hastane yapmayı planlamıştık. Daha sonra diğer hastanelerimizdeki işler sebebiyle, ötelemiştik. Bugüne nasip oldu. Bursa dışında bir hastane yatırımıyla ilgili bir karar yok. Mevcut gelmiş olduğumuzu bu nokta ve en son yaptıklarımız artık bizi başka bir ilde de hizmet vermemize vesile kılacaktır. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu yatırımların olabileceğini düşünüyorum. Alınmış bir kararımız yok. Şimdilik bu hastanemizde, 100 doktor ile hizmete başlayacağız. Daha sonra 150 doktor kapasitesine kadar çıkmayı düşünüyoruz. 750 personel misafirlerimize hizmet verecek. Yaklaşık 6 ay içerisinde de bu sayının bin 200 kişiye istihdam sağlayacağımızı düşünüyoruz. Doruk Hastaneleri, şu an bin 400 kişilik çalışanıyla hizmet veriyoruz. Ruhsatımızda bir sorun çıkacağını düşünmüyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilecek ruhsatı bekliyoruz. Ruhsat geldiğinden 1 gün sonra ameliyatımızı gerçekleştirebiliriz” dedi.

İstediğimiz zaman yatak kapasitesini 350’ye çıkartabileceklerini ifade eden Namlı, “Ancak biz bunu 250 olarak tutacağız. Biri acilde olmak üzere 13 ameliyat salonumuz var. Hastanenin içerisinde 400 kapalı otopark, dışarıda ise 500 araçlık park alanı mevcut. Ruhsatı olan helikopter pistimiz var. 6 ton ağırlığındaki helikopterler inip kalkabilecek. Vatandaşlarımızın bir hastaneye değil de, bir alışveriş merkezi veya otele geldiğini düşünmesi için konseptimizi ona göre yaptık. Yürüyen merdivenleriyle o havayı yakalamaya çalıştık. Zemin kat geniş bir fuaye alanı gibi tasarladık. Sıkıcı olan hastane ortamını biraz olsun dağıtmak istedik” şeklinde konuştu.

50 bin metrekare alanı olan Doruk Nilüfer Hastanesi’nin Güney Marmara’nın en büyük özel hastanesi olacağını ifade eden Dr. Namlı, şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi İmparatoriçe Theodora M.S. 500’lü yıllarda Bursa’da termal sularda tedavi görmüştür. Bursa’nın aslında neredeyse unutulmaya yüz tutan bir termal tarihi var. Biz özellikle sağlık turizmi açısından Bursa’mıza kazanç olsun diye 11 adet hidroklimatoloji termal havuz oluşturduk. 120-160 metrekare büyüklüğünde sağlıklı yaşam merkezi için kullanılabilecek havuzlar var. Kapalı alandan yüzerek terastaki havuza çıkabilirsiniz. Ayrıca nörolojik ve fizik tedavi hastaları için rehabilitasyon havuzları var. Bu hastanemiz bir onkoloji merkezi olacak. Radyoterapi ve kemoterapinin en ileri teknolojileri burada kullanılacak.”