Otelde işlenen doktor cinayetinin 2 zanlısı tutuklandı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde Op. Dr. İbrahim Karahan’ın otel odasında öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi’nde bulunan bir otelde yaşandı. İddiaya göre, otelde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadınla kalan Op. Dr. İbrahim Karahan’ın odasına, kadının tanıdığı olduğu iddia edilen A.A.K. isimli şahıs girdi. Doktor ve şahıs arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli şahıs, yanında getirdiği silahla doktora ateş etti. Şüpheli şahıs ardından odadaki D.B. isimli yabancı uyruklu kadını da alarak kiralık aracıyla olay yerinden kaçtı.

Polis konumu takip ederek yakaladı

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, doktor Karahan’ı hastaneye kaldırdı. Karahan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis şüpheli A.A.K.’nın kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Aracın kiralık olduğu anlaşılınca konum takip sistemi üzerinden takip edildi. Konumu Bakırköy Ataköy’de bulan polis ekipleri, şüpheli A.A.K.’yı ve kadın D.B.’yi gözaltına aldı. Şahsın olayda kullandığı değerlendirilen silah ise araç içerisinde bulundu. Bugün adliyeye sevk edilen A.A.K. ve D.B. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.