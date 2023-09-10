Otelde ölü bulunan antrenör Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da kaldığı otel odasında ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu antrenör Aslan Hafızoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Otelde ölü bulunan antrenör Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul’da kaldığı otel odasında ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu antrenör Aslan Hafızoğlu, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Sosyal medyada popüler olan vücut geliştirme sporcusu Aslan Hafızoğlu, İstanbul’un Beykoz ilçesinde konakladığı otelde ölü bulunmuştu. Hafızoğlu, bugün Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine antrenörün yakınları ve aile fertleri katıldı.

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Hafızoğlu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.