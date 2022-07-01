Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu

Bu yıl 661'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne'ye akın etmesiyle otellerde yer kalmayınca, çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

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  • 01.07.2022 07:14
  • Güncelleme: 01.07.2022 07:14
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Bu yıl 661’incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne’ye akın etmesiyle otellerde yer kalmayınca, çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

Camii bahçesi ve meydanlar adeta kamp alanına dönüştü

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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak. 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne’ye akın etti. Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreş severlerle doldu. Otellerde yer bulamayan güreş severler, çadırlarda sabahladı. Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü. Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise çime serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi. Kaldırımlarda, arabaların kasalarında ve cami köşelerinde uyuyan vatandaşların görüntüleri de kameralara yansıdı.

"Çadırlarda geceyi rahat geçirdik"

Otellerde yer bulamadıklarını bazı otellerin de gecelik 800 lira istediklerini anlatan güreş sevdalıları, geceyi çadırlarda geçirdiklerini ifade etti. Hava sıcaklığının da ılık olmasıyla geceyi rahat geçirdiklerini anlatan güreş sevdalıları, yıllardır eksiksiz olarak her yıl Kırkpınar’a geldiklerini belirtti.

Başpehlivan Pazar günü belli olacak

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde bu yıl 2 bin 475 pehlivanın katılımıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. 54 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı Pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak.

İHA

Editör
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