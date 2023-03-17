Otizm riskli çocuklar için danışma merkezi açıldı

Gelişimsel riski olan çocuklara ve ailelerine yönelik hizmet verecek olan Otizm Riskli Çocuk Danışma Merkezi, Serdivan Sağlıklı Hayat Merkezinde açıldı.

Serdivan Sağlıklı Hayat Merkezinde Otizm Riskli Çocuk Danışma Merkezi açıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonuyla gerçekleştirilen merkezin açılışına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başları Dr. Yasin Çatalbaş, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı katıldı. Aile hekimlerinden otizm şüphesiyle bildirilen çocukların ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi planlanan merkezle ilgili bilgi veren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, haftada bir gün olarak planlanan bu hizmetten günde dört ailenin danışmanlık hizmeti alabileceğini kaydetti.

Çatalbaş “Otizm Tarama Programı çerçevesinde aile hekimliklerinden müdürlüğümüze otizm şüphesi olan çocuklar bildiriliyor. Ruh Sağlığı Birimi tarafından 2. ve 3. basamakta bulunan çocuk psikiyatri uzmanlarından bu çocuklara ilk randevu alınıyor. Daha sonra tanılama ve takip kısmı randevu alınan hastane ile devam ettiriliyor. İlk randevudan sonra çocuk tanı alana dek çocuk psikiyatrisi ortalama 3-5 ay sonra aileyi tekrar görüşmeye çağırıyor. Bu hizmetin amacı; küçük yaşlarda şüphelenilen otizmin farkındalığını artırarak aileye uygun yönlendirmeler yapmak. Otizm şüphesi ile gelip de daha sonrasında uyaran eksikliği, gelişim geriliği gibi tanılar alan çocuklara yönelik hizmet verip çocuğa en kısa sürede en etkili faydayı sağlamak. Son olarak ailelerin yaşadığı bu durumun kabullenme sürecinde aile danışmanlığı hizmeti vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Merkezde sunulacak danışmanlık hizmeti çerçevesinde; aileye çocuğun gelişimine dair bilgiler verilip daha sonra çocuğun gelişim seviyesini kronolojik yaşa uygun getirmek amacıyla destek programı verilecek. Görüşmeye gelen çocuklara gelişimsel takip yapılıp her bir vakaya uygun gelişimsel raporlamalar yapılacak. Görüşülen aile çocuğun yaşına ve ihtiyacına göre 3-6 haftada bir görüşmeye çağırılacak. Aileye danışmanlık hizmeti dışında çocukla bire bir de seans alma çalışmaları yapılacak. Bunların yanı sıra ailenin ihtiyacına yönelik gerekirse Sağlıklı Hayat Merkezindeki Psikolog ve Diyetisyenlere yönlendirmeler yapılabilecek.