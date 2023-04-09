Otizme dikkat çektiler

Gölcük’te otizme farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Eşiyle birlikte yürüyüşe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Otizmin farkındayız, çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Asla Yalnız Değilsiniz Gölcük Otizm Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşe, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eşi Türkan ve kızı İpek Sezer, otizmli çocuklar, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kavaklı Kongre Sarayı’ndan başlayan farkındalık yürüyüşüne katılanlar, Gölcük Belediyesi Çocuk Mehter Takımı eşliğinde yürüdü.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Kısa bir süre önce kurulan ve otizmli çocuklarımız için çok kıymetli çalışmalar gerçekleştiren, Dernek Başkanı Kerim Özdemir ve yönetimini tebrik ediyor, katılımları için ailelere ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız, çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız" dedi.