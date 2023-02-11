Otizmli Berranur doğum günü kıyafetini deprem bölgesine gönderdi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinden deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere insani yardım malzemesi toplanmaya devam ediliyor. Yardımlar dört bir koldan devam ederken özel birey Berranur’un yardımı dikkat çekti.

Berranur gönderdiği yardımdaki nota şunları yazdı:

"Merhaba kardeşim benim adım Berranur otizmli bir bireyim. Zonguldak Devrekliyim. Bu benim doğum günü kıyafetim. Siz orada sıkıntı yaşarken burada ben bunu giyemem. Sizlere çok dua ediyorum. Sizin yaralarınızı saramayız ama kalbimiz daima sizinle. Bir nebze olsun içinizi ısıtmak istedim."