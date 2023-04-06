SUBÜ Ferizli MYO öğrencileri Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde otizmli bireylerle tahta baskı etkinliği gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı hususunda farkındalığı ve duyarlılığı artırmak için bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirdi. ‘Gönüllük Çalışmaları’ dersi bünyesinde yapılan etkinlikte Tekstil Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Şebnem Noyat mihmandarlığındaki öğrenciler, Ada Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ‘Geleneksel Türk El Sanatları Tahta Baskı Tekniği’ ile otizmli bireylerle tekstil ürünleri üretimi gerçekleştirdi. Etkinliğe yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Ferizli Meslek Yüksekokulu’nun çeşitli bölümlerden öğrenciler de katıldı.