Otluğa dönen 9 bin yıllık yaşam alanı Açık Hava Müzesi olmasını istediler

Bilecik’te 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanı kent tarihine ışık tutarken, tarihçiler, otluğa dönen alanın, Açık Hava Müzesi olmasını istediler.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü’nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları başladı. Kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen oval evler ve ilk seramik örnekleri gün yüzüne çıkartılırken, Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan alanında ayrıca 8 bin 500 yıllık olduğu düşünülen insan iskeleti bulundu.

Açık Hava Müzesi olmasını istiyor

Bölgede yapılan kazı çalışmaları sonrası alan ekiplerce boşaltıldı. Ardından alan için hiç bir önlem alınmayıp terk edilmesi sonucu her yeri otlar sardı. Bölge halkı 9 bin yıllık yaşam alanı bulunan alanın Açık Hava Müzesi olmasını isterken, burada çıkartılan objelerin yerinde sergilenmesini istediler.