Otluk alanda başlayan yangın 2 ahır ve 1 barakayı küle çevirdi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde kenarında bulunan otluk alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri otluk alandaki yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yangın 2 ahıra ve 1 barakaya sıçradı. Takviye istenen itfaiye ekipleriyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangına Orman Müdürlüğüne ait 1 arasöz, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracı ve 15 personel müdahale etti.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, itfaiye ekiplerine yardım etmek isteyen Badareddin Baki Zidan, dumandan etkilenerek kısa süreli baygınlık geçirdi. Badareddin Baki Zidan yangın mahalline istenen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yangının sıçradığı ahırların boş olması faciayı teğet geçerken, baraka içerisine yavrulamış biri anne 4 kedi ve bir köpeğin telef olduğu iddia edildi. Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.