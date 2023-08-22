Otluk alanda çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın panik oluşturdu. 10 dönümlük alan yanarken, ekipler yangını 1,5 saat sonra uzun uğraşlar neticesinde söndürdü.

Yangın, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan yeşillik alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, yangının büyümemesi ve ağaçlık alana sıçramaması için müdahale etti. 1,5 saatlik çalışma sonrasında yangın söndürülürken, 10 dönümlük alan yandı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.