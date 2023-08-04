Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde bulunan otluk alanda çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.