Oto fareleri yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde araç içerisinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheli şahıs tutuklandı.

Olay, dün Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araç içerisinden hırsızlık yapan şahıslar olay yerinden ayrıldı. Durumu fark eden araç sahibinin ihbarı üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelisi M.K. ve M.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edilen şüphelilerden M.T. yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli M.K. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.